Şeyma Şubaşı’ndan olay açıklama: ‘’Ablam dahil hayatımda olmayacak’’

Acun Ilıcalı ile 2017-2018 yılları arasında evli kalan Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlilik kararı aldı. İkinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanan Şubaşı'nın düğününe dair detaylarda ortaya çıktı. 5 Mayıs'ta Marakeş'te gerçekleşecek olan düğüne Subaşı'nın 15 kişi davet ettiği öğrenildi. İsim listesinde Subaşı'nın ablasının yer almaması ise dikkat çekti. Bunun üzerine açıklamada bulunan Subaşı, itirafıyla herkesi şaşırttı. Subaşı'nın açıklamasının ardından "Ablasını tek kalemde sildi" yorumları yapıldı. İşte Şeyma Subaşı'nın o açıklaması...