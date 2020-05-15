Şeyma Subaşı'dan bornozlu video paylaşımı! Sevgili Guido Senia'yla birlikte...

15.05.2020 17:55

Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia ile karantina günlerinde de adından söz ettirmeye devam ediyor. Birçok kez corona virüs tedbirlerine uymadan görüntülenen Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia, geçtiğimiz haftalarda yasak dinlemeyerek Çeşme'ye gitti. İtalyan sevgilisi ile karantina günlerinde bol bol spor yapan Şeyma Subaşı, Instagram hesabından yayınladığı video ile dikkat çekti. Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia'nın bornozlu masa tenisi oynadığı anlar sosyal medyada çok konuşuldu. Böylece, daha önce 'bornoz akımı' olarak geçen özellikleri kadın ünlülerin bornozlu paylaşımlarına Guido Senia da katılmış oldu.

Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia, yasakları umursamayarak Çeşme'ye gitmişti. Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, Instagram'dan sık sık paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Masa tenisi ve tavla oynamanın dışında spor yapmayı da ihmal etmeyen ikilinin son videosu sosyal medyada çok konuşuldu.

Masa tenisi oynarken üzerinde bornoz olan Guido, sosyal medyada, 'Hep kadın ünlüler mi yapacak!' şeklinde yorumlara neden oldu.