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Şeyma Subaşı hamile mi! İddialara siyah bikinisine zoomlayarak cevap verdi! İşte Subaşı'nın seksi video paylaşımı...

Şeyma Subaşı hamile mi! İddialara siyah bikinisine zoomlayarak cevap verdi! İşte Subaşı'nın seksi video paylaşımı...
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Şeyma Subaşı hamile mi! İddialara siyah bikinisine zoomlayarak cevap verdi! Şeyma Subaşı yaptığı paylaşımla yine sosyal medyayı salladı. Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlığında olan Şeyma Subaşı, Ibiza'daki tatiline devam ediyor. Sevgilisi Mohammed Alsaloussi'dan (36) hamile olduğu iddia edilen Şeyma Subaşı'nın (30) son paylaşımı, dedikoduları alevlendirmiş ve hamile olduğu iddia edilmişti. Şeyma Subaşı, hakkında çıkan 'hamilelik' haberlerden sonra yine dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.


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