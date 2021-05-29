Şeyma Subaşı'dan hamilelik iddialarına siyah bikinili cevap! Dedikoduları alevlendiren kare sonrası Şeyma Subaşı bunu yaptı

Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, pahalı kıyafetleri ve aksesuarlarıyla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz ay çıktıkları tatille olay yaratan Şeyma Subaşı yaptığı paylaşımla yine sosyal medyayı salladı. Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlığında olan Şeyma Subaşı, Ibiza'daki tatiline devam ediyor. Sevgilisi Mohammed Alsaloussi'dan (36) hamile olduğu iddia edilen Şeyma Subaşı'nın (30) son paylaşımı, dedikoduları alevlendirmiş ve hamile olduğu iddia edilmişti. Şeyma Subaşı, hakkında çıkan 'hamilelik' haberlerden sonra yine dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

29.05.2021 13:31 - Son Güncelleme: 29.05.2021 13:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





