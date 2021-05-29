Şeyma Subaşı'dan hamilelik iddialarına siyah bikinili cevap! Dedikoduları alevlendiren kare sonrası Şeyma Subaşı bunu yaptı
Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, pahalı kıyafetleri ve aksesuarlarıyla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz ay çıktıkları tatille olay yaratan Şeyma Subaşı yaptığı paylaşımla yine sosyal medyayı salladı. Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlığında olan Şeyma Subaşı, Ibiza'daki tatiline devam ediyor. Sevgilisi Mohammed Alsaloussi'dan (36) hamile olduğu iddia edilen Şeyma Subaşı'nın (30) son paylaşımı, dedikoduları alevlendirmiş ve hamile olduğu iddia edilmişti. Şeyma Subaşı, hakkında çıkan 'hamilelik' haberlerden sonra yine dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.
29.05.2021 13:31
- Son Güncelleme: 29.05.2021 13:31
Her yaptığı olay olan, paylaşımları on binlerce beğeni alan Şeyma Subaşı, sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile dünyayı gezmeye devam ediyor. Magazin gündemi ise son günlerde 'Şeyma Subaşı hamile mi?' sorusuyla çalkalanıyor.
DÜĞÜN DAVETİYESİ HAZILIYOR
St. Tropez'de Eylül 2017'de dünyaevine girdiği ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile Kasım 2018'de anlaşmalı olarak tek celsede boşanan Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisiyle evlilik hazırlığı yapıyor.
Subaşı, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda, Mohammed Alsaloussi ile düğünlerine katılacak misafirler için davetiye listesi yaptıklarını ve çok heyecanlı olduğunu açıklamıştı.
"BENİM İÇİN ÇOK ÇALIŞ"
Sevgilisini çalışırken görüntüleyen Şeyma Subaşı, "Yes my love, work harder for me please" (Evet aşkım, benim için daha çok çalış) mesajıyla herkesi şaşırtmıştı.
Mohammed Alsaloussi ile tatilin keyfini çıkaran Şeyma Subaşı, İspanya'nın Ibiza adasında çekilen pozlarını takipçilerinin beğenisine sunmaya devam ediyor.