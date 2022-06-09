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Şevket Altuğ’un eşi Jale Altuğ bakın kim çıktı! Meğer Yeşilçam yıldızıymış…

Şevket Altuğ’un eşi Jale Altuğ bakın kim çıktı! Meğer Yeşilçam yıldızıymış…
09.06.2022 00:18 - Son Güncelleme: 09.06.2022 00:29

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1982 yılı yapımı Yedi Bela Hüsnü, bu akşam televizyon ekranlarında izleyiciyle buluştu. Kadrosunda; Kemal Sunal, Oya Aydoğan, Ali Şen, Atilla Ergün ve Nermin Denizci gibi isimlerin yer aldığı filmde Cemal karakterini canlandıran Şevket Altuğ'un hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. İstanbul'un Beşiktaş'ın Levent ve Sarıyer'in Kemerburgaz mahallelerinde çekilen filmde sergilediği performansla büyük beğeni toplayan usta oyuncunun özellikle ailesi merak edildi. Altuğ'un kendisi gibi oyuncu olan eşi Jale Altuğ'u araştıranlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Meğer Şevket Altuğ'un eşi Jale Altuğ Süt Kardeşler'de filminde rol almış...

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Yedi Bela Hüsnü’nün Cemal’i Şevket Altuğ’un eşi bakın kim! Kendisinden de ünlü çıktı! Meğer o da Yeşilçam yıldızıymış...

ŞEVKET ALTUĞ VE EŞİ JALE ALTUĞ

Yedi Bela Hüsnü’nün Cemal’i Şevket Altuğ’un eşi bakın kim! Kendisinden de ünlü çıktı! Meğer o da Yeşilçam yıldızıymış...

Süt Kardeşler'de Afife karakterini canlandırdı.

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