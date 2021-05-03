Sevilen oyuncu Aras Bulut İynemli ile Miray Daner'in kuzen olduğu ortaya çıktı!

Yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli ile meslektaşı Miray Daner'in akraba olduğu ortaya çıktı.

Ekranların yıldızı Aras Bulut İynemli ile Miray Daner hakkında az bilinen bir gerçek yıllar sonra gün yüzüne çıktı. İki başarılı oyuncu arasındaki bağ magazin gündemine bomba gibi düştü.

'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisinde canlandırdığı 'Mete' karakteriyle şöhrete kavuşan ve sonrasında yer aldığı çeşitli projelerle ününe ün katan Aras Bulut İynemli ile Vatanım Sensin dizisiyle yıldızı parlayan Miray Daner'in kuzen olduğu öğrenildi.

Bu gerçeği öğrenen ikilinin sevenleri büyük şaşkınlık yaşadılar.