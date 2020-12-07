Sermiyan Midyat'tan ABD paylaşımı! "Linç edileceğimi bilerek söylüyorum, ABD'ye gelince ülkemin kıymetini anladım"

Oyuncu Sermiyan Midyat, Amerika'dan yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Yaklaşık bir yıl sonra yurt dışına çıkan ve Amerika'ya iş görüşmesine giden Midyat, Amerika'daki koronavirüs tedbirlerinin yetersiz olduğunu ifade etti ve "Linç edileceğimi bilerek söylüyorum, ABD'ye gelince ülkemin kıymetini anladım. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim" dedi.

Oyuncu Sermiyan Midyat, Amerika'daki koronavirüs tedbirleriyle ilgili gözlemlerini paylaştı. Amerika Birleşik Devletleri'nede bulunan Sermiyan Midyat, insanların koronavirüse karşı gerekli tedbirleri almadığını ve sosyal mesafe kurallarına uymadığını belirterek, New York sokaklarında karşılaştığı manzarayı çektiği bir video ile anlattı.

"BURADA HERKES DİP DİBE"

Sermiyan Midyat, "Tüm eleştirilere ve doğurduğu ekonomik problemlere rağmen halkın sağlığı için didinenlere selam, sevgi ve saygılar olsun. Tenkit etmeyi bildiğimiz kadar takdir etmeyi de öğreneceğimiz günlerde buluşmak dileğiyle" notunu düştüğü gönderisinde şu ifadeleri kullandı:

Herkese Amerika New York'tan selamlar, sevgiler; Yaklaşık bir yıldır pandemiden beri yurt dışına çıkmamıştım. Şimdi bir iş görüşmesi dolayısıyla Amerika'ya geldim ve Amerika'nın pandemi konusunda tutumu karşısında inanılmaz şaşırdım. Herkesin süper güç dediği Amerika'dan bahsediyoruz. Bakın herkes sokaklarda, kuaförler ve restoranlar açık, herkes dip dibe havalimanında ateş bile ölçülmedi. Bizde alışveriş merkezlerinde kafede bile ateş ölçülüyor. Söyleyeceğim şey belki kimilerinin beni linç etmesini sağlayacaktır. Zira memleketimize sırf muhalif olmak için ya da sırf şirin gözükmek için siyah-beyaz diyen popülasyon çok fazla. Benim de biliyorsunuz 23 yıldır huzurunuzdayım, övgüsü eleştirisinin nereye gideceğini hesap etmeden konuşan bir deli kardeşinizim.

"İNSAN İÇİNDEYKEN FARK ETMİYOR"

Söylemek istediğim şu ki; Hakikaten insan içindeyken fark etmiyor. Bir yıldır memlekette herkes birbirini delice eleştiriyor. Fakat şunu net olarak söyleyeyim ki herkesin süper güç dediği Amerika'da gördüklerimden sonra memleketin kıymetini çok daha fazla insan fark ediyor. Bu bir düşünce değil gözlemle tespittir. Bu konuda gerçekten memleketteki bütün sağlık çalışanlarının, hekimlerin, emekçilerin, Sağlık Bakanlığı'nın, hükümetin, Cumhurbaşkanı'mızın gösterdiği hassasiyet, emek, çaba ve gerçekten teşekküre ve takdire şayan... Umarım tenkit etmeyi bildiğimiz kadar takdir etmeyi de öğreneceğimiz günlerde buluşuruz ve en yakında zamanda da sinemalarda görüşmek dileği ile görüşmek üzere.