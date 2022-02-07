Serenay Sarıkaya'yı solda sıfır bırakmış! Survivor Gizem Memiç bakın kim çıktı o kareler sosyal medyayı salladı meğer hiç de yabancı bir isim değilmiş... Survivor All Star 2022'de yedeklerden ana kadroya geçen Gizem'in kim olduğunu merak edenler, karşılaştıkları gerçekle şaşkına döndü. 16 Mayıs 1990 yılında Gaziantep'te doğan Memiç, Türk model ve güzellik kraliçesi. 'Survivor 2016' yarışmasında gönüller takımında yer alan Gizem Memiç'in güzelliği ile Serenay Sarıkaya'yı geride bırakması sosyal medya gündeminde. İşte detaylar...