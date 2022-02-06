Serenay Sarıkaya'yı solda sıfır bırakmış! Survivor Gizem Memiç bakın kim çıktı o kareler sosyal medyayı salladı meğer...
Serenay Sarıkaya'yı solda sıfır bırakmış! Survivor Gizem Memiç bakın kim çıktı o kareler sosyal medyayı salladı meğer hiç de yabancı bir isim değilmiş... Survivor All Star 2022'de yedeklerden ana kadroya geçen Gizem'in kim olduğunu merak edenler, karşılaştıkları gerçekle şaşkına döndü. 16 Mayıs 1990 yılında Gaziantep'te doğan Memiç, Türk model ve güzellik kraliçesi. 'Survivor 2016' yarışmasında gönüller takımında yer alan Gizem Memiç'in güzelliği ile Serenay Sarıkaya'yı geride bırakması sosyal medya gündeminde. İşte detaylar...
06.02.2022 17:29
- Son Güncelleme: 06.02.2022 17:35
Serenay Sarıkaya'yı solda sıfır bırakmış! Survivor Gizem Memiç bakın kim çıktı o kareler sosyal medyayı salladı meğer güzelliği ile bir döneme damga vurmuş...
GİZEM MEMİÇ KİMDİR?
16 Mayıs 1990 yılında Gaziantep'te doğan Gizem Memiç, Türk model ve güzellik kraliçesidir.
2018 yılında sevgilisi Burak Mert ile dünyaevine giren Survivor Gizem Memiç, 'Survivor 2016' yarışmasında gönüller takımında yer almıştı.
Survivor All Star 2022 heyecanı devam ederken, bir yandan da adaya veda edenler oluyor. Survivor All Star yedek yarışmacıları ise da takımlara sonradan dahil olma şansı elde ediyor. Yeni fragmanda yedeklerden ana kadroya geçen Gizem Memiç merak konusu oldu.