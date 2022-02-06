Serenay Sarıkaya’yı solda sıfır bırakmış! Survivor Gizem Memiç bakın kim çıktı o kareler sosyal medyayı salladı meğer...

Survivor All Star 2022 heyecanı devam ederken, bir yandan da adaya veda edenler oluyor. Survivor All Star yedek yarışmacıları ise da takımlara sonradan dahil olma şansı elde ediyor. Yeni fragmanda yedeklerden ana kadroya geçen Gizem Memiç merak konusu oldu.