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Serenay Sarıkaya’dan dikkat çeken dekolteli pozlar! Sosyal medya sallandı

Serenay Sarıkaya’dan dikkat çeken dekolteli pozlar! Sosyal medya sallandı
21.10.2021 21:11
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Serenay Sarıkaya’dan dikkat çeken dekolteli pozlar! Attığı her adımla adından söz ettiren ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozlarla yine ilgi odağı oldu. Düğmelerini açarak dekolte verdiği beyaz gömleği ile objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, peş peşe yayınladığı pozlarla adeta sosyal medyayı salladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, binlerce yorum aldı. Sarıkaya hayranları, ünlü oyuncunun paylaşımına ateş emojileriyle karşılık verdi. İşte Serenay Sarıkaya'nın sosyal medyayı sallayan o pozları...

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