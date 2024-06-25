SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 25 Haziran 2024, 16:36 Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2024, 16:36

Serenay Sarıkaya ile Mert Demir dudak dudağa yakalandı! Sosyal medya ikna olmadı: “Haberim yokmuş gibi öp kanki”

Özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Serenay Sarıkaya, bir süre önce gönlünü Mert Demir'e kaptırıp yeni bir aşka yelken açtı. İlişkilerine tam gaz devam eden ikili, aşklarının gerçek olduğu konusunda ise hayranlarını bir türlü ikna edemedi. Yaşadıkları aşk ile sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Serenay Sarıkaya ve Mert Demir çifti, son olarak Kandilli sokaklarında objektiflere takıldı. Sarmaş dolaş yürüyen çift, dudak dudağa yakalandı. O görüntüler kısa sürede sosyal medyaya düştü ancak çoğu kişi yine de bu aşk için "Reklam" dedi. İşte Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in o görüntüleri ve gelen yorumlardan bazıları...

SIRADAKİ VİDEO
Banu Parlak, Dilan Polat'ın tahliye kararı sonrası: Çok mutluyum çok!
25.06.2024Salı
Çağla Şıkel eski kocası Emre Altuğ’un konserine gitti! “Su Gibisin” şarkısında olanlar oldu: Ben nasıl bir sevap işlemiş olabilirim?
23.06.2024Pazar
Çağla Şıkel eski sevgilisi Nail Gönenli ile yeniden mi barıştı? Flaş görüntü!
22.06.2024Cumartesi
Hamilelik ona çok yakıştı! Emre Yetkin'in eşi Burcu Biricik'ten karnı burnunda yeni poz! Ecem Özkaya ve Aydan Taş ile aynı karedeler
21.06.2024Cuma
Ezgi Sertel’den duygulandıran itiraf: ‘’Reklam arasında düşük yaptım”
21.06.2024Cuma
Bunlar da Var
Son dakika haberleri... AFAD, Manisa’nın Soma ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu 00:48
Manisa gece yarısı sallandı
25.06.2024Salı
AK Parti’de 7 ilde görev değişimi! İşte detaylar... 01:44
AK Parti'de 7 ilde görev değişimi! İşte detaylar...
25.06.2024Salı
CHP’de Kurultay hesapları mı yapılıyor? Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile görüşecek 01:56
CHP’de Kurultay hesapları mı yapılıyor?
25.06.2024Salı
Erzurum’da kan donduran olay kamerada: Küçük çocuk aracın altında can verdi 01:04
Küçük çocuk aracın altında can verdi
25.06.2024Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA