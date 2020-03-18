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Serenay Sarıkaya fena yakalandı! Kaçacak delik aradı ama... Şoke eden görüntü

Serenay Sarıkaya fena yakalandı! Kaçacak delik aradı ama... Şoke eden görüntü

18.03.2020 17:22

Serenay Sarıkaya son günlerde Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla gündemden düşmüyor. 28 yaşındaki Serenay Sarıkaya, koronavirüs çağrılarına uymayarak kuaförüne gitti. Çıkışta kameralara makyajsız yakalanan Serenay Sarıkaya kaçacak delik aradı ancak başarılı olamadı. Serenay Sarıkaya'nın makyajsız hali makyajlı hali gibi görünse de gözaltı torbaları dikkat çekti. Sarıkaya'yı geçtiğimiz günlerde 46 yaşındaki sevgilisi Cem Yılmaz'ın Levent'teki evinden annesi almış bu gelişme ise akıllara, "Yakında evlilik mi var?" sorusunu getirmişti.


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