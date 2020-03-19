Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Tamer Karadağlı yine imaj değiştirdi! 'Genç sevgiliye yeni imaj' 19.03.2020 11:37

Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı Haluk karakteri ile 7'den 70'e herkesin yakından tanıdığı Tamer Karadağlı, Türkiye'nin sevilen oyuncularından biri... Son olarak Nişantaşı'nda 97'li Iraz Yıldız ile görüntülenen 57 yaşındaki Karadağlı, iş insanı Murat Karabova ile birlikte Bebek'te görüntülendi. Bir mekanda kahvaltı yapan ikili, mekan çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Son günlerin gündemi olan corona virüs hakkında konuşan Tamer Karadağlı, "Tabii ki kendimizce önlem alıyoruz, bol bol ellerimizi yıkıyoruz. Dezenfekte ürünleri ve bol bol kolonya kullanıyoruz. Mecbur kalmadıkça da dışarı çıkmıyoruz" dedi. Tamer Karadağlı'nın imaj değişikliği ise dikkatlerden kaçmadı. Saç ve sakalı kısa kullanmaya başladığı görülen Tamer Karadağlı'ya sosyal medya kullanıcıları 'Genç sevgiliye yeni imaj' şeklinde yorumlarda bulundu. İşte Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı'nın son hali...

Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı Haluk karakteri ile milyonların sevgisini kazanan 57 yaşındaki Tamer Karadağlı, yeni haliyle dikkat çekti. Murat Karabova ile birlikte Bebek'te görüntülendi. Bir mekanda kahvaltı yapan ikili, mekan çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Son günlerin gündemi olan corona virüs hakkında konuşan Tamer Karadağlı, "Tabii ki kendimizce önlem alıyoruz, bol bol ellerimizi yıkıyoruz. Dezenfekte ürünleri ve bol bol kolonya kullanıyoruz. Mecbur kalmadıkça da dışarı çıkmıyoruz" dedi.

Tiyatro oyunlarını oynamadığını belirten Karadağlı, "Tiyatro şimdilik askıya alındı, malum sebeplerden dolayı bir süre oynamayacağız. İnşallah bu çok uzun süreli bir durum olmaz, ülkemizin için hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.

Dizilerde erkek ve kadın oyuncular arasında eşitsizlik olduğu iddiası hakkında yorum yapan Karadağlı, "Eşitsizlik varsa, az para alan oynamasın" dedi.

Geçtiğimiz Şubat ayında Nişantaşı'nda esmer bir güzelle görülen Tamer Karadağlı, flaşların patlamasıyla gerilmişti. Esmer güzele "Sen araca geç, geliyorum" diyen Karadağlı, vale ücretini ödedi ve muhabirlerin "Yanınızdaki hanımefendi sevgiliniz mi?" sorusunu yanıtsız bırakarak oradan uzaklaşmıştı.

Çocuklar Duymasın dizisindeki partneri Pınar Altuğ ile magazin gündeminden düşmeyen 52 yaşındaki Tamer Karadağlı'nın yanındaki güzelin, 3 ay önce Instagram'dan fotoğraf paylaştığı 1997'li piyanist Iraz Yıldız olduğu ortaya çıkmıştı.

Bütün bir yazı uzun saç ve sakalla geçiren Karadağlı'nın genç sevgilisi olduktan sonra onlardan kurtulduğu dikkatlerden kaçmadı. Saç ve sakalını kısa kullanmaya başlayan Tamer Karadağlı'nın son halini görenler 'Genç sevgiliye yeni imaj' şeklinde yorumlarda bulundu.