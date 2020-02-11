Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz ile aşk yaşadığını itiraf etti! İşte aşıklardan ilk açıklamalar 11.02.2020 12:30

Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü. Cem Yılmaz, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Defne Samyeli'den ayrılması ile gündeme gelmiş, bu ayrılığın nedeninin ise Serenay Sarıkaya olduğu iddia edilmişti. Beklenen açıklama Serenay Sarıkaya'dan geldi. Kerem Bürsin ile ayrıldıktan sonra adı birden fazla kişiyle aşk dedikodularına karışan Serenay Sarıkaya, ilk defa Cem Yılmaz ile aşk yaşadığı iddialarını yalanlamadı! Atina'da görüntülenen ikili, İstanbul dönüşünde obkejtiflere takıldı. Cem Yılmaz bir önceki uçakla gelirken, Serenay bir sonraki uçakla geldi ve kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi. İşte Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya aşkında son gelişmeler...

Cem Yılmaz Defne Samyeli ile uzun süreli ilişkisini bitirmesinin ardından adı Serenay Sarıkaya ile anılmaya başlamıştı. İkili bugüne kadar iddialara kaçamak cevaplar verse de kameralardan kaçmayı başaramadı. Atina'da peş peş fotoğrafları ortaya çıkmasının ardından Serenay Sarıkaya'dan beklenen Cem Yılmaz itirafı geldi.

SERENAY SARIKAYA CEM YILMAZ'LA İLİŞKİSİNİ İTİRAF ETTİ!

İkilinin, Yunanistan'ın başkenti Atina sokaklarında gezerken görüntülendikleri kare sosyal medyayı sallamıştı.

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya Atina'da bir kez daha objektiflere yakalandı. Ünlü çift, bu kez bir mekanda meraklı gözlerden kaçamadı.

Ünlü komedyen ile güzel oyuncunun, Yunanistan tatilinin sona ermesinin ardından ikili ayrı ayrı olarak İstanbul'a geldi.

"HER ŞEY GÖRDÜĞÜNÜZ GİBİ"

2.sayfa'nın haberine göre; Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la gittiği Atina tatili dönüşü havalimanında görüntülendi. Güzel oyuncu, Cem Yılmaz'la ilgili sorulara 'Ne söyleyeyim ki her şey gördüğünüz gibi' diyerek aşk iddialarını doğruladı.

"GEREKLİ GÖRÜRSEM KONUŞURUZ"

Geçtiğimiz gün konserinden çıkarken aracında görüntülenen Defne Samyeli ise ikilinin yeni ilişkisi hakkında ilk kez konuştu. Cem Yılmaz ile olan ilişkisinin Serenay Sarıkaya yüzünden bittiği iddia edilen Samyeli, TV100'e yaptığı açıklamada "Şimdilik hiçbir şey söylemeyeceğim. Gerekli görürsem sonra bu konuyla ilgili konuşuruz" dedi. Samyeli'nin bu açıklaması ise akıllara 'Herkesten sakladığı bir olay mı yaşandı?' sorusunu getirdi. Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'nı sevgili olduğu iddiası kafaları karıştırırken ikilinin birlikte görüntülenmesinin kurgu olabileceği de iddialar arasında.Geçtiğimiz günlerde de Serenay Sarıkaya'nın oynadığı Alice Müzikali'nin 50. gösterimi için verilen davete Cem Yılmaz da gelmişti. Davette çekilen bir fotoğraf ile Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, ilk defa aynı karede yer almış, Alice Müzikali'nin 50. oyununda neden Cem Yılmaz'ın orada olduğu herkes tarafından konuşulmuştu.