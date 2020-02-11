Caner Erdeniz ile Müge Boz ‘Cinsel taciz’ cezası sonrası kamera karşısına geçti 11.02.2020 10:30

Caner Erdeniz ile Müge Boz, geçtiğimiz Kasım ayında kızları Vina'yı kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı. Son dakika magazin haberine göre basketbolcu Caner Erdeniz cinsel saldırı suçundan 2 yıl hapis istemiyle yargılandı. Bebek'te bulunan bir barda 11 Eylül 2016 tarihinde Deniz B. isimli kadına yönelik cinsel taciz suçundan 5 bin 400 lira para cezasına çarptırılan basketbolcu Caner Erdeniz, kararın istinaf mahkemesinde bozulmasının ardından yeniden yargılandı. Erdeniz, sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı suçundan iki yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanık Erdeniz hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Instagram hesabından yayınladığı videoda eşi Caner Erdeniz'in her koşulda yanında olduğunu ifade eden Müge Boz, ifadeleri dinledi mi? Caner Erdeniz'in ifadesi ve tanıkların ifadesi dinlendi. Caner Erdeniz'in ifadesinde bir detay dikkat çekti.

Caner Erdeniz'e cinsel taciz suçlamasıyla açılan davada 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Yeni doğum yapan Müge Boz'un eşi Caner Erdeniz kimdir?

Caner Erdeniz, 11 Eylül 2016 tarihinde Deniz B. ve arkadaşları, İstanbul Bebek'te bulunan bir barda eğleniyordu. Bu sırada Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz, iddiaya göre Deniz B.'ye arkasından sarılarak, kendine doğru çekti. Erdeniz, kadının boynunu ve yanağını öpmeye çalıştı. Bunun üzerine Deniz B., Caner Erdeniz'e tepki göstererek yanından uzaklaştırdı.

5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

Olay, polise intikal etti. Caner Erdeniz'e 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

5 BİN 400 TL PARA CEZASI

İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamanın sonucunda sanık Caner Erdeniz'i 'cinsel taciz' suçundan 26 Mayıs 2017 tarihinde 5 bin 400 TL para cezasına çarptırıldı. Kararın ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları, sanığa iddianamede belirtilen 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan ceza verilmemesi gerekçesiyle istinaf mahkemesine başvuruda bulundu.

YENİDEN YARGILAMA

Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi de, 28 Kasım 2018 tarihinde 44. Asliye Ceza Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararı bozarak sanık Caner Erdeniz'in yeniden yargılanmasına karar verdi.

İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, basketbolcu sanık Caner Erdeniz ve müşteki kadın Deniz B. katılmadı. Tarafları avukatları temsil ederken, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Hatice Boz duruşmada hazır bulundu.

"CİNSEL SALDIRI SUÇUNDAN CEZALANDIRILMASINI TALEP EDİYORUZ"

Duruşmada, müşteki Deniz B.'nin avukatı, "Sanığın eyleminde dokunma şartının gerçekleşmiş olması nedeniyle cezalandırılması gerekmektedir. Burada da tartışılması gereken eylemin ani ve tek harketle olup olmadığı, sarkıntılık düzeyinde kalıp kalmadığı hususudur. Sanığın olay tarihinde müştekiye sarılması, birden fazla kez dokunması ve öpmesi birlikte dikkate alındığında sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı suçundan cezalandırılmasını talep ediyoruz." dedi.

AİLE BAKANLIĞI'NIN AVUKATI DA CEZA İSTEDİ

Katılan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Hatice Boz ise bir önceki yargılamada hükmün 'cinsel taciz' suçundan kurulmadığını belirterek, sanığın eyleminde devamlılık unsurunun bulunmasına dikkat çekti. Avukat Boz sanığın, 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

BERAATİNİ TALEP ETTİ

Sanık Caner Erdeniz'in avukatı ise son sözünde, "Sanığın beraatini talep ediyoruz. Mahkeme aksi düşüncede ise lehine olan tüm uygulamaların dikkate alınarak karar verilmesini talep ediyoruz." dedi.

2 YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme hakimi, aradan sonra kararını açıklayarak sanık basketbolcu Caner Erdeniz'i 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanık hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Mahkeme, sanık Erdeniz'in 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına karar verdi.

KAMERA KARŞISINA GEÇTİLER

Sosyal medya hesabından yaptığı duyuru sonrasında eşi Caner Erdeniz'le birlikte kamera karşısına geçen Müge Boz çektikleri videoda haklarında çıkan haberlere açıklık getirdi.

Boz hesabından yaptığı: "Caner'le olan ilişkimizi en başından beri tüm samimiyetiyle sizlerle burdan paylaştım. O nedenle çok sevdiğim eşim hakkında medyada yer alan yargı kararı haberleriyle ilgili açıklamamızı da burdan yapmaya karar verdik. 4 sene öncesinde tamamen yanlış anlaşılmadan ötürü açılan bu davada yaşanan olayları dava tutanaklarındaki şekliyle Caner sizlere anlattı. Avukatımızdan aldığımız bilgiler doğrultusunda ben de elimden geldiğince karar sürecinde yaşananları anlattım. Bu olay benim ailemde yaşanan bir olay olduğu için, benim aile kavramımda ne olursa olsun her koşulda aileme destek olmak vardır. Bu sebeple, geçmişte yaşanmış bir olay olsa da Caner'in yanındayım. Bu süreçte hepinize ilginiz ve desteğiniz için ayrıca teşekkürler" açıklamasında bulundu.

CANER ERDENİZ KİMDİR?

Caner Erdeniz, 25 Nisan 1987 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Eski basketbolcu Mehmet Erdeniz'in oğludur. Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TED Ankara Kolejliler'de forma giyen Türk profesyonel basketbolcudur. 2.00 boyundaki Caner Erdeniz, Kısa forvet pozisyonunda görev almaktadır. Profesyonel kariyerine 2003 yılında alt yapısından yetiştiği Pınar Karşıyaka'da başlayan Caner Erdeniz, 2012-2014 yılları arasında forma giydiği Aykon TED Kolejliler ayrılarak, 23 Haziran 2014'te TBL takımlarından Beşiktaş İntegral Forex ile sözleşme imzaladı. Bir yıl sonra eski takımı TED Ankara Kolejliler'e geri döndü. Gözlerden uzak bir yaşam süren Caner Erdeniz, mayıs ayında nişanlandığı Müge Boz ile 13 Haziran'da İspanya Barcelona'da evlendi. Çiftin Vina ismini verdikleri kızlarını 24 Kasım'da kucağına aldı.