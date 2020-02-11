Pınar Altuğ oy kullanmaya giderken giydiği taytı hakkında konuştu: O fotoğrafı büyütüp oraya bakmak... 11.02.2020 14:39

Pınar Altuğ tayt açıklaması ile magazin gündemine bomba gibi düştü. 31 Mart yerel seçim günü oy kullanmaya giderken giydiği taytı ile olay olan oyuncu Pınar Altuğ, aylar sonra ilk kez konuştu. Altuğ, giydiği taytın vücut hatlarını belli ettiğinden dolayı hayranlarının büyük eleştirisine maruz kalmış, gelen eleştiriler sonrası fotoğrafı kaldırıp kırptıktan sonra tekrar yayınlamıştı. Tamer Karadağlı ile başrol paylaştığı Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteri ile gönülleri kazanan Pınar Altuğ, oy kullanırken giydiği vücut hatlarını belli eden taytıyla ilgili, "Neye dikkat edeceğimi bilmiyorum çünkü benim başka birinin fotoğrafında, o fotoğrafı büyütüp oraya bakmak aklımın ucundan geçmiyor" diyerek tepki gösterdi. Pınar Altuğ'un oy kullanırken giydiği taytı hakkında yaptığı açıklama üzerine o fotoğraf yine gündem oldu. Fotoğrafı görenler Pınar Altuğ'un boyunun kaç cm olduğunu da merak etti.

Pınar Altuğ oy kullanırken giydiği taytı ile magazin gündemine bomba gibi düşmüş, vücut hatlarını belli eden taytı nedeniyle sosyal medyada eleştirilere maruz kalmıştı. Aylar sonra 45 yaşındaki Pınar Altuğ'dan taytı hakkında açıklama geldi.

Önceki akşam bir galada objektiflere yansıyan Altuğ, meşhur tayt olayı hakkında açıklama yaptı:

"Benim için amaç 'oy kullanın oy kullanmak vatandaşlık görevidir' bunu anlatmaktır. Dolayısıyla sandıkta gözüksün diye daha geniş çekilen bir fotoğrafta hiç aklımın ucundan geçmeyecek bir kareydi. Ben görünceye kadar da maalesef birçok insan fotoğrafı kopyalamıştı."

"O fotoğrafı küçültüp bir daha koydum. Neye dikkat edeceğimi bilmiyorum çünkü benim başka birinin fotoğrafında, o fotoğrafı büyütüp oraya bakmak aklımın ucundan geçmiyor. O yüzden de şimdi şuna bakıyorum dekolte de tehlike var mı? Oluyor yani kadınsın…"

"İstenmeyen görüntü çıkar… Ben bir kadının taytı neresinde duruyor diye büyütüp bakmam. Her kadının da başına gelebilecek bir şey ayrıca…"