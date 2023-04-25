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Seren Serengil'den sevgilisi Mustafa Tohma'yla barıştı!

Seren Serengil'den sevgilisi Mustafa Tohma'yla barıştı!
25.04.2023 12:55 - Son Güncelleme: 25.04.2023 12:56

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Seren Serengil uzun bir süredir, hayat arkadaşım dediği Mustafa Tohma ile aşk yaşıyordu. Özellikle depremde annesini kaybeden Mustafa Tohma'nın en büyük destekçisi Seren Serengil'di. Ancak bu büyük aşk bitti. Seren Serengil, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla ayrılığı duyurdu. Paylaşımlar sonrası yaptığı canlı yayında ise Tohma'nın kendisini aldattığından, cinsel hayatlarına kadar her şeyi bir bir afişe eden Serengil hakkında Arto öyle sözler kullandı ve üzerine Serengil öyle bir kare paylaştı ki ortalık yangın yerine döndü. Sonrasında imalı bir paylaşım yapan Seren Serengil sevgilisi Mustafa Tohma'yla barıştı. İşte ilk görüntü...

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