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Serel Yereli iç çamaşırlı fotoğraflarını eleştirenlere bikinili pozlarla yanıt verdi! 'Tamamen saldım'
Serel Yereli iç çamaşırlı fotoğraflarını eleştirenlere bikinili pozlarla yanıt verdi! 'Tamamen saldım'
Serel Yereli Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bodrum Masalı dizisiyle tanınan ve Londra'da yaşayan 24 yaşındaki Serel Yereli, adına yönelik şiddet ve tacize karşı farkındalık yaratmak amacıyla başlatılan 'challenge accepted' akımına iç çamaşırı ile katılmış ve Survivor sunucusu Murat Ceylan başta olmak üzere sosyal medyada büyük tepki görmüştü. Yaz tatilini Türkiye'de geçirmek için bavul hazırlamaya başlayan Serel Yereli bu anları takipçileri ile paylaştı. Bikinili ayna karşısına geçen Yereli, 'Tamamen saldım' sözleriyle dikkat çekti. Önce iç çamaşırı ardından da bikinili pozları ile eleştirilen Serel Yereli kimdir, boyu kaç?
29.07.2020 15:59
- Son Güncelleme: 29.07.2020 16:15
Serel Yereli, 19 Nisan 1995 tarihinde ailesinin tek çocuğu olarak doğmuştur. Tam adı Buse Serel Yereli'dır.İngilizce öğretmeni olan annesinin adı Elif Yereli'dir. Eski milli hentbolcu babası Serdar Yereli'nin hentbol federasyonu başkanlığındaki görevinden dolayı çocukluğu değişik ülkelerde geçti.
Babasını 16 yaşındayken 2011 yılında ani bir kalp krizi yüzünden kaybetti. Londra'da müzikal oyunculuk eğitimine ortaokul yıllarında başlayan güzel oyuncu Grease, Mamma Mia, Bruleskue müzikallerinde başrol olarak yer aldı.
Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde okuyan Yereli, şarkı söylemeye 4 yaşında başladı. Serel Yereli, küçük yaşlarda iken Bilim Çocuk Şenliği kapsamında Uzay Gemisiğı çalışma ile TUBİTAK tarafından ödül aldı. Anaokulundayken TÜBİTAK tarafından düzenlenen bir yarışmada "Serel'in Uzay Gemisi" adlı projesi ödül kazandı.
Serel Yereli, 2012 yılında O Ses Türkiye yarışmasına katıldı ve yarışmada şarkıcı Shakira'nın Whenever Whenever şarkısı seslendirdi ancak ilk turda elendi. Serel Yereli İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca olmak üzere tam 4 dil biliyor.
Önceki gün kadına yönelik şiddet, ve tacize karşı farkındalık yaratmak için başlatılan 'Challenge accepted' etiketiyle siyah beyaz fotoğraflarını paylaşan Serel Yereli, iç çamaşırlı pozuyla Survivor sunucusu Murat Ceylan da dahil birçok kişiden sosyal medyada tepki almasıyla gündeme geldi.