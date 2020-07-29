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Serel Yereli iç çamaşırlı fotoğraflarını eleştirenlere bikinili pozlarla yanıt verdi! 'Tamamen saldım'

Serel Yereli Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bodrum Masalı dizisiyle tanınan ve Londra'da yaşayan 24 yaşındaki Serel Yereli, adına yönelik şiddet ve tacize karşı farkındalık yaratmak amacıyla başlatılan 'challenge accepted' akımına iç çamaşırı ile katılmış ve Survivor sunucusu Murat Ceylan başta olmak üzere sosyal medyada büyük tepki görmüştü. Yaz tatilini Türkiye'de geçirmek için bavul hazırlamaya başlayan Serel Yereli bu anları takipçileri ile paylaştı. Bikinili ayna karşısına geçen Yereli, 'Tamamen saldım' sözleriyle dikkat çekti. Önce iç çamaşırı ardından da bikinili pozları ile eleştirilen Serel Yereli kimdir, boyu kaç?

29.07.2020 15:59 - Son Güncelleme: 29.07.2020 16:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





