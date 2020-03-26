Serel Yereli geceliğiyle cama çıkıp... Şoke eden görüntüler! 26.03.2020 18:43

Serel Yereli Instagram paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Oynadığı dizi ile adını duyurduktan sonra müzik hayatına adım atan 24 yaşındaki Serel Yereli, Londra'da yaşıyor. Eğitimine Amerika'da devam eden Yereli, karantina günlerinde sıkıntıdan evinin penceresine çıktı. Geceliğiyle odasının pencerinden poz veren Yereli'nin paylaşımını görenler şoke oldu! Sosyal medya paylaşımları ve ilginç açıklamalarıyla dikkat çeken Serel Yereli nereli, kimdir?

Serel Yereli, karantinadan sıkılınca geceliğiyle cama çıkarak poz verdi. 19 Nisan 1995 tarihinde ailesinin tek çocuğu olarak doğmuştur. Tam adı Buse Serel Yereli'dır. İngilizce öğretmeni olan annesinin adı Elif Yereli'dir. Eski milli hentbolcu babası Serdar Yereli'nin hentbol federasyonu başkanlığındaki görevinden dolayı çocukluğu değişik ülkelerde geçmiş.

Babasını 16 yaşındayken 2011 yılında ani bir kalp krizi yüzünden kaybetti. Londra'da müzikal oyunculuk eğitimine ortaokul yıllarında başlayan güzel oyuncu Grease, Mamma Mia, Bruleskue müzikallerinde başrol olarak yer almıştır. Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümünde okumaktadır. Şarkı söylemeye 4 yaşında başlamıştır.

Serel Yereli, küçük yaşlarda iken Bilim Çocuk Şenliği kapsamında Uzay Gemisiğı çalışma ile TUBİTAK tarafından ödül almıştır. Anaokulundayken TÜBİTAK tarafından düzenlenen bir yarışmada "Serel'in Uzay Gemisi" adlı projesi ödül kazanmış.

Serel Yereli, 2012 yılında O Ses Türkiye yarışmasına katıldı ve yarışmada şarkıcı Shakira'nın Whenever Whenever şarkısı seslendirdi ancak ilk turda elendi. Serel Yereli İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca olmak üzere tam 4 dil bilmektedir.