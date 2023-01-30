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Serdar Ortaç İstinye’deki villasını satışa çıkardı! İşte yeni adresi…

Serdar Ortaç İstinye’deki villasını satışa çıkardı! İşte yeni adresi…
30.01.2023 11:38

OTOMATİK OYNAT

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Kumar ve nafaka borçlarıyla uzun süre gündeme gelen Serdar Ortaç, İstinye'deki evini iddialara göre satışa çıkardı. 750 metrekare, 8 oda 4 salonlu ve 4 banyolu olduğu bilinen İstinye'deki evi için harekete geçen Serdar Ortaç, 2. Sayfa'nın haberine göre, 92 milyon TL istiyor. Sağlık sorunlarıyla da gündeme gelen Ortaç'ın hayali ise bir yalıda oturmak... Şarkıcı takipçilerine "Avrupa Yakası'ndan taşınıyorum. Beykoz, Kavacık, Kanlıca'da denize sıfır bir yalı olabilir. Karşı tarafta satılık kiralık varsa haber verin" dedi.

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