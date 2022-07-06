Selin Yeninci'den art arda dudak uçuklatan pozlar! ATV üzerinde sere serpe paylaştı: 'Sen de soyundun'

Ünlü oyuncu Selin Yeninci, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Saniye karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu.
Oyunculuğuyla çok konuşulan Selin Yeninci, iddialı pozlarıyla da adından sıkça bahsettiriyor.
Sonrasında Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde rol alan Yeninci, son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi.
Yeninci, aktif olarak kullandığı Instagram hesabında yeni bir paylaşımda daha bulunarak bir kez daha gündem oldu.
Son olarak "Bir Zamanlar Çukurova" dizisinde "Saniye" karakterine hayat veren oyuncu Selin Yeninci, dizisi final yapınca soluğu tatilde aldı.
ATV POZLARI
Bikinisiyle ATV süren Yeninci, o karelerini sosyal medya hesabından yayınladı.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da paylaşıma yoğun ilgi gösterdi.
Bir kısım sosyal medya kullanıcısı Yeninci'yi beğenirken bir kısmı fazla iddialı bularak eleştirdi.