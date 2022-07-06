Selin Yeninci'den art arda dudak uçuklatan pozlar! ATV üzerinde sere serpe paylaştı: 'Sen de soyundun'

Selin Yeninci delikli yeleğini tek düğmeyle tutturdu! Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Saniye karakteriyle yıldızı parlayan Selin Yeninci, son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi. Yeninci, aktif olarak kullandığı Instagram hesabında yeni bir paylaşımda daha bulunarak bir kez daha gündem oldu. 34 yaşındaki ünlü oyuncu renkli bikinisiyle atv üzerinde poz verdi.