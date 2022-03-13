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Selin Ciğerci’den karın kası şovu! Taytını indirip…

Selin Ciğerci’den karın kası şovu! Taytını indirip…
13.03.2022 00:01 - Son Güncelleme: 13.03.2022 00:05

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Selin Ciğerci’den karın kası şovu! Eski eşi Gökhan Çıra ile barışıp tekrar aşk yaşamaya başlayan Selin Ciğerci, özel hayatıyla sık sık gündem olmuştu. Ciğerci, bu kez sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, spor salonunda çektiği görüntüleri Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Dar spor taytı ve dekolteli büstiyeri ile kamera karşısına geçen Ciğerci, karın kaslarını ilgili yaptığı paylaşımla çok konuşuldu. Taytını indirdiği karnını gösteren Ciğerci, "Ben yaza kaslarımla hazırım diyordum ama daha çok çalışmam lazım, yetmiyor" ifadelerini kullandı. İşte Selin Ciğerci'nin o paylaşımı...

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