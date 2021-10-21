Haberler Magazin Videoları Selin Ciğerci’den imaj değişikliği!

Selin Ciğerci’den imaj değişikliği!

Selin Ciğerci’den imaj değişikliği!
21.10.2021 20:58
Ana Sayfa 00:33
Survivor Sahra’yı gören...
Ana Sayfa 00:23
Dünyada görülen en büyük yılan...
Ana Sayfa 00:36
İstanbulkartı olanlar dikkat!...
Ana Sayfa 00:59
Devrilen traktörün altında...
Ana Sayfa 00:11
Süt banyosu skandalında yeni...
Ana Sayfa 00:11
Şaşkın maymun sahibine zor...
Ana Sayfa 02:07
Sputnik Türkiye asılsız...
Ana Sayfa 17:00
Başkan Erdoğan'dan düşük...
Ana Sayfa 00:04
Merkez Bankası Faiz Kararını...
Ana Sayfa 00:30
MHK'de deprem! Başkan istifa...
Ana Sayfa 01:16
Sınırda Yunan zulmü!...
Ana Sayfa 04:24
"Bana öpücük yolladı"

Cinsiyet değiştirme operasyonuyla hayatını kökünden değiştiren ünlülerden Selin Ciğerci şimdilerde Türkiye'nin en ünlü kadınları arasında yer alıyor. Cinsiyet değiştirmeden önceki adı Okan Ünsal olan Selin Ciğerci'yi şimdilerde tanımayan neredeyse yok. Bir dönem futbolcu Gökhan Çıra ile birlikte olan Ciğerci geçtiğimiz aylarda ilişkiyi sonlandırarak Çıra'dan boşanmıştı. Çıra'dan boşandıktan sonra geçtiğimiz günlerde jüri üyesi olduğu 1 Başka Güzel yarışma programında bomba itiraflarda bulunan Ciğerci ağlayarak severek ayrıldığını anlatmıştı. Boşanmanın yaradığı güzellerden Selin Ciğerci resmen evrim geçirmiş ve sarı saçlarından kurtularak siyaha yönelmişti. Yeniden kararını değiştirdi.

Magazin Videoları
SON DAKİKA