Selin Ciğerci’den imaj değişikliği!

Cinsiyet değiştirme operasyonuyla hayatını kökünden değiştiren ünlülerden Selin Ciğerci şimdilerde Türkiye'nin en ünlü kadınları arasında yer alıyor. Cinsiyet değiştirmeden önceki adı Okan Ünsal olan Selin Ciğerci'yi şimdilerde tanımayan neredeyse yok. Bir dönem futbolcu Gökhan Çıra ile birlikte olan Ciğerci geçtiğimiz aylarda ilişkiyi sonlandırarak Çıra'dan boşanmıştı. Çıra'dan boşandıktan sonra geçtiğimiz günlerde jüri üyesi olduğu 1 Başka Güzel yarışma programında bomba itiraflarda bulunan Ciğerci ağlayarak severek ayrıldığını anlatmıştı. Boşanmanın yaradığı güzellerden Selin Ciğerci resmen evrim geçirmiş ve sarı saçlarından kurtularak siyaha yönelmişti. Yeniden kararını değiştirdi.