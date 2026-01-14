Ekrem İmamoğlu'nun jetiyle uyuşturucu ve fuhuş partisi! Selen Görgüzel'in ifadesi ortaya çıktı!

Sanat ve medya camiasındaki uyuşturucu ve fuhuş ağı, yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu'nun çekirdek ekibine sıçradı.

Aralık ayında uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Rabia Karaca ile Merve Eryiğit'in, İmamoğlu'nun A Takımı'yla iki kez aynı jette seyahat ettiği belirlendi. Uçuş kayıtlarına göre Karaca, 30 Ekim 2022 ve 28 Eylül 2023'te Murat Gülibrahimoğlu, Fatih Keleş, Tuncay Yılmaz ve diğer isimlerle birlikte jette yer aldı.

Sabah'tan Halit Turan'ın aktardığı bilgilere göre daha önce "Hiçbir siyasetçiyle ilişkim yok" diyen Karaca, savcılıktaki ifadesinde jet yolculuklarının yanı sıra İBB soruşturmasında adı geçen bir iş insanına ait villada ve yatta düzenlenen partilere katıldığını anlattı. Soruşturmayı derinleştiren savcılık, jet ve parti bağlantıları nedeniyle Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam, Nilüfer Batur Tokgöz ve Ceren Alper'i de gözaltına aldı.

ŞÜPHELİLERİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İstanbul'da, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra "fuhuş" ve "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Selen Görgüzel, savcılıktaki ifadesinde, tatil için KKTC'ye gittikleri özel uçakta uyuşturucu kullanmadığını ve kimseyi fuhşa teşvik etmediğini söyledi. Öte yandan etkin pişmanlıktan yararlanan Ahmet Akçay "25 kişilik bir ünlü lisetisine sahibim" ifadesi dosyanın seyrini değiştiren gelişmeler arasında yer aldı.

"TATİLE MÜFTÜOĞLU GÖNDERDİ"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmanın şüphelilerinden Görgüzel'e savcılıktaki ifadesinde, şüpheli Rabia Karaca'yla özel uçakta olan fotoğrafı gösterildi. Görgüzel, Kıbrıs tatilinden sonra bu uçağa bindiğini, söz konusu tatile kendisini Emel Müftüoğlu'nun gönderdiğini belirtti.

GÜLİBRAHİMOĞLU VE MÜFTÜOĞLU YÜKSEK MİKTARDA KUMAR OYNADI

Kıbrıs tatilinde Emel Müftüoğlu'nun kumar oynamak için İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasının firari sanığı Murat Gülibrahimoğlu'ndan casino çipi aldığını ifade eden Görgüzel, Gülibrahimoğlu ile Müftüoğlu'nun yüksek miktarlarda kumar oynadıklarını öne sürdü.

"BU UÇAĞIN İMAMOĞLU'NUN ÖZEL JETİ OLDUĞUNU BİLSEYDİM KULLANMAZDIM"

Şüpheli Görgüzel, "Tatilimizde ismini şu an hatırlayamadığım bazı kişiler de vardı. Bu tatilimden hatırladığım bir olaysa Gülibrahimoğlu ve yanındaki kızlar özel bir odaya geçerek kumar oynamaya devam ettiler. Tatilde kimseyi fuhuşa teşvik etmedim. Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir ancak bu kişiden para almadım. Dönüşte bindiğim uçağın Ekrem İmamoğlu'nun kullanmış olduğu özel jet olduğunu çok sonradan öğrendim. Zaten bu uçağın İmamoğlu'nun özel jeti olduğunu bilseydim kullanmazdım." dedi.

Uçaktaki kapalı odaya girmediğini, döküm sahası, para ve uyuşturucuyla ilgili sohbetlerinin üzerinden çok zaman geçtiği için hatırlamadığını ileri süren Görgüzel, "Bu uçakta kesinlikle uyuşturucu kullanmadım." dedi.

KIZLAR SIKLIKLA ARKA ODAYA GİDİYORDU

Görgüzel ayrıca, uçakta genç kızların arka odaya sıklıkla gittiğini görünce, "Yazık değil mi, kendinizi kullandırıyorsunuz." şeklinde kendilerini uyardığını, buradaki kadınların uçağa kim tarafından gönderildiği hakkında bilgisinin olmadığını savundu.

TELEFON ŞİFRELERİ SAVCILIĞA TESLİM EDİLDİ

A Haber Muhabiri Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde etkin pişmanlıktan faydalanmak için müracaat eden Ahmet Akçay'ın, uyuşturucu partilerine katıldığı öne sürüldü. Yaklaşık 25 kişilik bir ünlü listesine sahip olduğunu belirtip gözaltına alınan kişilerin beyanlarını savcılıkla paylaştı. Şüpheli sıfatıyla ifade veren bazı isimlerin, dosyada delil niteliği taşıyabileceği değerlendirilen fotoğraf ve videolara ulaşılabilmesi amacıyla cep telefonlarının şifrelerini de savcılığa teslim ettikleri öğrenildi. Savcılığın, dijital materyaller üzerinde kapsamlı inceleme başlattığı bildirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinde, söz konusu uyuşturucu partilerinin nasıl organize edildiği, davet sürecinin kimler aracılığıyla yürütüldüğü ve organizasyonların hangi yöntemlerle planlandığına ilişkin çarpıcı detaylar yer aldı.

İŞTE O İFADELER

Villalarda iş insanlarının bulunduğunu, dansçı ve striptizci kadınların getirildiğini

Bazı kadınların para karşılığı cinsel ilişkiye yönlendirildiğini

Özel jetle Bodrum'a gidildiğini, kendisine 30 bin TL karşılığı cinsel ilişki teklif edildiğini ancak reddettiğini

2022–2023 yılları arasında 6-7 kez Murat Gülibrahimoğlu'na ait villaya gittim

Villalarda çok sayıda dansöz, striptizci ve kadın bulunuyordu

Organizasyonlar Gülibrahimoğlu'nun bilgisi ve kontrolü dahilinde yapıldı

Bazı kadınların Murat Gülibrahimoğlu'na "yaklaştırılmasına izin verilmediği", bu sürecin özellikle C.A. tarafından yönetildiği belirtildi

Gülibrahimoğlu'nun evinde çalışan Türkmen uyruklu hizmetçinin "Buraya gelen en temiz kişi sensin, burada neler dönüyor" dedi

Partilerde cinsel birliktelik yaşandığı ve uyuşturucu kullanıldığı

Bazı isimlerin başka odalara geçerek cinsel ilişkiye girdikleri ifade edildi.