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Şef Mehmet Yalçınkaya: Ben mutfakta kaostan beslenirim

Şef Mehmet Yalçınkaya: Ben mutfakta kaostan beslenirim
02.12.2021 17:51
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TV’in sevilen yarışma programı MasterChef'in jüri üyelerinden Şef Mehmet Yalçınkaya Hakan Gence'nin konuğu oldu. Şef Mehmet Yalçınkaya burada önemli itiraflarda bulundu. Yalçınkaya, "Benim iş tutuş şeklim böyle. Ben mutfakta kaostan beslenirim. Mutfak dediğiniz şey, bizim aynı anda çok kişiye hizmet verdiğimiz, sağlıklarının etkilendiği yer. Benim oğlum mesela mutfakta tavayı almış oynuyor. Dedim ki "Çık git buradan!" Öyle adamla çalışılmaz Emanet gelmiş adam oraya. İş bitsin de gideyim havasında. Önlüğünü çıkartıp kovdum" dedi.

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