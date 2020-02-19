Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu ifşa oldu! İşte Aşkın ilk görüntüsü 19.02.2020 14:31

Ezgi Eyüboğlu ile Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in sevgili olduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüş, ikilinin gerçekten birlikte olup olmadığı ise merak konusu olmuştu. Ve beklenen oldu. Geçtiğimiz günlerde eski eşi Kaan Yıldırım'ın Hadise ile aşk yaşadığına dair iddialar ortaya atılırken, Ezgi Eyüboğlu'nun da Oğulcan Engin ile yaklaşık bir aydır aşk yaşadığı iddiası ortaya çıkan görüntü ile doğrulandı. Ezgi ve Oğulcan, BKM oyuncularının filminin galasında birlikte görüntülendi. İşte bomba aşktan ilk görüntü...

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu'nun aşk yaşadığı iddiası geçtiğimiz günlerde magazin gündemine bomba gibi düşerken, ikilinin arasındaki yaş farkını öğrenenler şoke oldu. Boşandığı eşi Kaan Yıldırım ile Hadise'nin birlikte olduğu haberi ile magazin gündeminde adı geçen güzel oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nun, Oğulcan Engin ile aşk yaşadığı ortaya çıkan görüntü ile netlik kazandı.

AŞKLARI BÖYLE İFŞA OLDU!

Ezgi Eyüboğlu gönlünü Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'e kaptırdı. Arkadaş ortamında tanışan ikilinin arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüştü. Bir aydır görüşen çifin aşklarını şimdilik gözlerden uzak yaşadığı iddia edilmişti ancak görünen o ki pek de gizli yaşamıyorlar. İkili önceki akşam BKM oyuncularının filminin galasında görüntülendiler.