RAMAZAN İMSAKİYE
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Seda Sayan “deeplift” tekniğiyle yüzünü ve gıdısını gerdirdi

Seda Sayan “deeplift” tekniğiyle yüzünü ve gıdısını gerdirdi
02.04.2022 19:06

OTOMATİK OYNAT

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Birlikte sahne aldığı Çağlar Ökten ile 7 Mayısta nikah masasına oturmaya hazırlanan Seda Sayan, soluğu estetik doktorunda aldı. Daha önce Fransız Askısı yöntemiyle yüzünü gerdiren 59 yaşındaki şarkıcı, şimdi ise Deeplift yaptırdı. "Deeplift" tekniğiyle yüzünü ve gıdısını gerdiren şarkıcının o anları sosyal medyaya düştü. Canlı canlı yayınlanan estetik anı, bazı sosyal medya kullanıcılarını korkuturken bazıları Seda Sayan'ın son hali için "Tanıyamadım" yorumunda bulundu. İşte Seda Sayan'ın sosyal medyaya damga vuran o görüntüleri...

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