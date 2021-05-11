RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Magazin Videoları Şarkıcı Lara’nın estetik pişmanlığı! Göz yaşları içinde anlattı: Bakın dudağımla pipet bile tutamıyorum | VİDEO İZLE

Şarkıcı Lara’nın estetik pişmanlığı! Göz yaşları içinde anlattı: Bakın dudağımla pipet bile tutamıyorum | VİDEO İZLE

Şarkıcı Lara’nın estetik pişmanlığı! Göz yaşları içinde anlattı: Bakın dudağımla pipet bile tutamıyorum | VİDEO İZLE
11.05.2021 00:59
Ana Sayfa 02:39
İşgalci İsrail saldırılarına...
Ana Sayfa 06:38
Çukur 128. son bölüm...
Ana Sayfa 01:45
İşgalci İsrail’in boykot...
Ana Sayfa 03:35
Başkan Erdoğan'ın Filistin...
Ana Sayfa 06:03
İsrail polisleri Türk...
Ana Sayfa 01:07
Emekliye promosyon imkanları...
Ana Sayfa 01:51
Başkan Erdoğan, Ürdün Kralı...
Ana Sayfa 00:40
Türkücü Ceylan son haliyle...
Ana Sayfa 01:48
Meclis’ten İsrail’e ortak...
Ana Sayfa 01:12
İşgalci İsrail’in Mescid-i...
Ana Sayfa 01:48
Koronavirüste son durum
Ana Sayfa 00:20
Hamas’tan İsrail’e roket...

Estetikle dudaklarını küçülten Lara bin pişman! Geçirdiği estetik operasyonlarıyla adeta bambaşka birine dönüşen ünlü şarkıcı Lara, son olarak dudaklarını küçültmüştü. 'Allah Versin' ve 'Adam Gibi Adam' şarkılarıyla 2000'li yıllara damga vuran şarkıcı, çektiği bir videoyla hayranlarını şaşkına çevirdi. Dudaklarını küçülttüğü için pişman olduğunu itiraf eden Lara, gözyaşları içinde "Sakın hiçbir yerinize bir şey yaptırmayın, bakın dudağımla pipet bile tutamıyorum" dedi. Ünlü şarkıcının itirafı kısa sürede gündem oldu.


Magazin Videoları