Şarkıcı Lara’nın estetik pişmanlığı! Göz yaşları içinde anlattı: Bakın dudağımla pipet bile tutamıyorum | VİDEO İZLE

Estetikle dudaklarını küçülten Lara bin pişman! Geçirdiği estetik operasyonlarıyla adeta bambaşka birine dönüşen ünlü şarkıcı Lara, son olarak dudaklarını küçültmüştü. 'Allah Versin' ve 'Adam Gibi Adam' şarkılarıyla 2000'li yıllara damga vuran şarkıcı, çektiği bir videoyla hayranlarını şaşkına çevirdi. Dudaklarını küçülttüğü için pişman olduğunu itiraf eden Lara, gözyaşları içinde "Sakın hiçbir yerinize bir şey yaptırmayın, bakın dudağımla pipet bile tutamıyorum" dedi. Ünlü şarkıcının itirafı kısa sürede gündem oldu.