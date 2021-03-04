2020 Survivor yıldızı Aycan Yanaç’tan 'Survivor'daki kadınlar regl oluyor mu?" sorusuna cevap

Survivor 2020 yarışmacılarından Aycan Yanaç, katıldığı programda regl, adada kişisel bakım ve iç çamaşırı gibi merak edilen soruları tüm içtenlikle cevapladı. "Survivor'da regl olunduğunda nasıl yarışıyordunuz?" sorusuna cevap veren Yanaç, "Biz regl olamıyorduk. Yemek yiyemiyorduk. Vitamin, enerji alamadığımız için regl olamıyorduk. Olmuyordu, bir süreden sonra zaten ayaklarımız su topluyordu. Ayak bileklerimiz şişiyordu. Bilmiyorum fark ettiniz mi biz kadınlar şişmeye başlıyorduk. Sonlara doğru ödülleri kazandık. O zaman kendimize geliyorduk. Başlarda çok kötüydü hiç regl olmuyorduk." dedi.