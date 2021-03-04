Haberler Video Magazin Videoları 2020 Survivor yıldızı Aycan Yanaç’tan 'Survivor'daki kadınlar regl oluyor mu?" sorusuna cevap

2020 Survivor yıldızı Aycan Yanaç’tan 'Survivor'daki kadınlar regl oluyor mu?" sorusuna cevap

2020 Survivor yıldızı Aycan Yanaç’tan 'Survivor'daki kadınlar regl oluyor mu?
04.03.2021 14:01
Ana Sayfa 00:46
Aycan Yanaç’tan 'Survivor'daki...
Ana Sayfa 01:04
Prof. Dr. Hüseyin Çetin:...
Ana Sayfa 00:50
Şarkıcı Sibel Can verdiği...
Ana Sayfa 00:35
Bir Zamanlar Çukurova'nın...
Ana Sayfa 14:21
Genişletilmiş İl Başkanları...
Ana Sayfa 02:55
'Aşı kartı', 'aşı pasaportu'...
Ana Sayfa 01:00
İbo Show 16. bölüm fragmanı
Ana Sayfa 01:58
Ümit Özdağ: İyi Parti'nin...
Ana Sayfa 03:10
Ümit Özdağ İYİ Parti'den...
Ana Sayfa 00:50
Oyuncu Merve Dizdar'dan eşine:...
Ana Sayfa 03:01
Avrupa’nın yeni oyunu aşı...
Ana Sayfa 02:45
Kılıçdaroğlu'nun koronavirüs...

Survivor 2020 yarışmacılarından Aycan Yanaç, katıldığı programda regl, adada kişisel bakım ve iç çamaşırı gibi merak edilen soruları tüm içtenlikle cevapladı.  "Survivor'da regl olunduğunda nasıl yarışıyordunuz?" sorusuna cevap veren Yanaç, "Biz regl olamıyorduk. Yemek yiyemiyorduk. Vitamin, enerji alamadığımız için regl olamıyorduk. Olmuyordu, bir süreden sonra zaten ayaklarımız su topluyordu. Ayak bileklerimiz şişiyordu. Bilmiyorum fark ettiniz mi biz kadınlar şişmeye başlıyorduk. Sonlara doğru ödülleri kazandık. O zaman kendimize geliyorduk. Başlarda çok kötüydü hiç regl olmuyorduk." dedi.


Magazin Videoları