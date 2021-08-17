Şarkıcı Güllü'den taciz iddiası! Olaylı gecenin ardından harekete geçti!

Ünlü şarkıcı Güllü, Fethiye’de işletmeciliğini yaptığı mekanda davalık olduğu mal sahibi ile ettiği kavga sonrası harekete geçti. İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek şikayette bulunan Güllü, konuyla ilgili açıklamada da bulundu. Ünlü şarkıcı, magazin gündeminde uzun süre yer edinen olayla ilgili “Olayın mal sahibim ile alakası yoktur. Konu tamamıyla bana ve kızıma yapılan tacizle alakalıdır” ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı Güllü, Fethiye'de Çalış semtinde işletmeciliğini yaptığı mekanın sahibi ile bin 200 lira olan kira bedelini aylardır ödemediği gerekçesiyle davalık olmuştu.

47 bin TL'yi bulan borç yüzünden Erdal Bolatcan ile önce davalık olan Güllü ardından kavga etti. Kızı Tuyan Ülkem ve Deniz adındaki yardımcısıyla mekan sahibini darp eden Güllü gözaltına alınmıştı.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri Güllü, kızı ve yardımcısını karakola götürmüştü. Saldırıda çeşitli yerlerinden yaralanan mekan sahipleri Güllü ve beraberindekilerden şikayetçi olmuştu.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Fethiye'deki olaylı gecenin ardından Güllü, İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Savcılığa şikayette bulunan ünlü şarkıcı basın açıklaması yaptı. Güllü, şu ifadeleri kullandı: "Olayın mal sahibim ile asla alakası yoktur. Bu Alper denen şahıs, bir kadının ayakları üzerinde tek başına durmasını çekemeyen bir beyefendi. Tamamıyla kendi reklamını yapmaya çalışan bir beyefendi.

Altını çize çize söylüyorum olayın mal sahibimle alakası kesinlikle yoktur. Alacak verecek tarzı hiç bir şekilde husumetimiz yoktur. Sadece Alper beyin, kendinin şu an açıklayamacağım şeyleri var. Davada hep birlikte göreceğiz. Kirayla veya mal sahibiyle alakalı hiç bir şey yok. Sadece bunu belirtmek istiyorum. Olay sadece şahsıma ve kızıma yapılan bir hareket, öyle söyleyeyim. Kısacası taciz diyeyim, sizler anlayın. Konu tamamıyla tacizle alakalıdır"

AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI

Avukat Mert Erdoğan, şu açıklamayı yaptı: "Olay zaten basına yansıdığı gibi gerçekleşiyor. Fakat dosya adli makamlara yansıdığı için ve gizlilik kararı olduğu için çok fazla detay vermeden şunu söylemekte fayda var. Şu kadarını söylemekte fayda var: Burada ayakları üzerinde tek başına durmaya çalışan bir kadının mücadelesi ve bir annenin çırpınışı var.

Olay bunlardan ibarettir. Bunun dışındaki konular, tamamen yargıya intikal etmiştir. Bizler somut delillerimizi, savcılık makamına sunduk. Olay gecesi kameralara yansıyan darp, tehdit, hakaret bilinen şeyler. Kadına karşı bir suç işlendiği için koruma talebimiz var. Bu gibi suçlardan dolayı, biz suç duyurusunda bulunduk"