Şarkıcı Göksel’den estetik iddialarına videolu yanıt geldi!

Giriş Tarihi: 20.05.2025 11:43:46

İki yıldır aşk yaşadığı, kendisinden 15 yaş küçük müzisyen Osman Şahin'den yeni ayrılan ünlü şarkıcı Göksel, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

Ünlü şarkıcı, son dönemlerde ise estetik iddialarıyla gündeme geldi. 52 yaşındaki şarkıcıya ait olduğu iddia edilen bir paylaşım sosyal medyayı karıştırdı.

Yüzündeki değişimle çok konuşulan Göksel'e "Estetiği abarttı" ve "Bu ne hal?" yorumları yapıldı.

ESTETİK İDDİALARINA YANIT

Önceki gün konser için gittiği Adana'dan bir video paylaşan 53 yaşındaki Göksel, estetik iddialarını noktayı koydu.

Ünlü şarkıcı "Arkadaşlar, ben buyum. O fotoğraftaki kişiyi de tanımıyorum" dedi.

NE OLMUŞTU?

Göksel daha önce verdiği bir röportajda kendisini beğenmediğini belirterek, "Hayatım boyunca hiç yalan söylemedim. Hiç estetik yaptırmadım. Ergenlik döneminde pek güzel değildim ve hala kendimi çok güzel bulmuyorum" şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.