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Şarkıcı Göksel’den estetik iddialarına videolu yanıt geldi!
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Şarkıcı Göksel’den estetik iddialarına videolu yanıt geldi!

Giriş Tarihi: 20.05.2025 11:43:46

Son dönemde yüzündeki şaşırtıcı değişimle dikkat çeken Göksel, estetik iddialarıyla sosyal medyanın merkezine oturdu. 52 yaşındaki sanatçıya ait olduğu öne sürülen bir fotoğraf ortalığı karıştırırken, ünlü şarkıcıdan beklenen açıklamayı videolu paylaşım olarak yaptı.

İki yıldır aşk yaşadığı, kendisinden 15 yaş küçük müzisyen Osman Şahin'den yeni ayrılan ünlü şarkıcı Göksel, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

Kaynak: Sosyal medya

Ünlü şarkıcı, son dönemlerde ise estetik iddialarıyla gündeme geldi. 52 yaşındaki şarkıcıya ait olduğu iddia edilen bir paylaşım sosyal medyayı karıştırdı.

Kaynak: Sosyal medya

Yüzündeki değişimle çok konuşulan Göksel'e "Estetiği abarttı" ve "Bu ne hal?" yorumları yapıldı.

Kaynak: Sosyal medya

ESTETİK İDDİALARINA YANIT

Önceki gün konser için gittiği Adana'dan bir video paylaşan 53 yaşındaki Göksel, estetik iddialarını noktayı koydu.

Kaynak: Sosyal medya

Ünlü şarkıcı "Arkadaşlar, ben buyum. O fotoğraftaki kişiyi de tanımıyorum" dedi.

Kaynak: Sosyal medya

Kaynak: Sosyal medya

NE OLMUŞTU?

Göksel daha önce verdiği bir röportajda kendisini beğenmediğini belirterek, "Hayatım boyunca hiç yalan söylemedim. Hiç estetik yaptırmadım. Ergenlik döneminde pek güzel değildim ve hala kendimi çok güzel bulmuyorum" şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.

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