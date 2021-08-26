Şarkıcı Ceylan’ın son halini yayınladı gören inanamadı

Hayatlarımıza Küçük Ceylan olarak giren 46 yaşındaki şarkıcı Ceylan Avcı, geçirdiği estetik operasyonlarla son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla takipçilerini şaşkına çeviren Ceylan, her fotoğrafında ayrı bir ünlüye benzetildi. Daha önce Selena Gomez, Gülşen, Elçin Sangu ve Kris Jenner'a benzetilen şarkıcı, son yayınladığı fotoğrafla yine takipçilerini hayrete düşürdü. Tanınmaz hale gelen Ceylan, bu kez Eda Ece'ye benzetildi. İşte Ceylan'ın son hali....