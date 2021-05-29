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Şarkıcı Bengü’den hamilelik pozu! ‘’ Minik oğlum ve ben; işte BİZ’’

Şarkıcı Bengü’den hamilelik pozu! ‘’ Minik oğlum ve ben; işte BİZ’’
29.05.2021 20:03
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Şarkıcı Bengü’den hamilelik pozu! Selim Selimoğlu ile üç yıl önce nikah masasına oturan ünlü şarkıcı Bengü, geçtiğimiz bayram aile fotoğrafını sosyal medya hesabında yayınlayarak ikinci bebeğine hamile olduğunu duyurmuştu. Bir erkek bebek beklediğini belirten ünlü şarkıcıdan yeni paylaşım geldi. Bengü, ayna karşısında beyaz elbisesiyle verdiği karnı burnunda pozunu "Minik oğlum ve ben" notuyla yayınladı. Takipçileri, ünlü şarkıcının paylaşımını yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. İşte Bengü'nün o paylaşımı…


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