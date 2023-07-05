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Şarkıcı Asya Alizade tekrar gözaltına alındı!

Şarkıcı Asya Alizade tekrar gözaltına alındı!
05.07.2023 16:25

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Asya Alizade yeniden gözaltına alındı! Daha önce "Uyuşturucuyu Övmek Ve Özendirmek" gerekçesiyle gözaltına alınan ve "İmza Yükümlülüğünü İhlal" nedeniyle pasaportuna tahdit konulan Azerbaycan uyruklu şarkıcı ikinci defa gözaltına alındı. Şarkıcı yasal işlemlerin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.

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Türkiye'de rap müzik yapan Azeri asıllı şarkıcı Asya Alizade hakkında, kliplerinde uyuşturucu madde kullanımını özendirmek suçundan Mayıs ayında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Asya Alizade'nin kliplerini incelemeye aldı. Yapılan incelemede Alizade'nin bir klibinde İngilizce olarak 'esrar gibi' ibaresi kullandığını belirledi. Çalışmaların ardından ekipler, hakkında yakalama kararı bulunan Alizade'yi Ataşehir'de kaldığı evde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Alizade, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Alizade, yabancı uyruklu olduğu ve suça karıştığı gerekçesiyle ülkesine gönderilmek üzere geri gönderim merkezine teslim edildi. Ancak buradaki işlemleri sürerken her gün polis merkezine giderek imza vermesi gereken Asya Alizade bu şartı yerine getirmedi. Alizade bu sabah tekrar Ataşehir'deki evinde gözaltına alındı. Alizade'nin emniyetteki işlemlerinin ardından tekrar il göç idaresine teslim edileceği belirtildi.

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