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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 26 Ocak 2024, 11:08 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2024, 11:25

Şampiyonlar Ligi'nde kaos var! Eylül Öztürk Dilan Polat'a ateş püskürdü! Selin Ciğerci "Çalışanlarımın maaşını ödeyemiyorum" dedi

Son dakika haberleri... Kara para aklamak suçundan tutuklanan Dilan Polat’ın ‘Şampiyonlar Ligi’ diye paylaştığı fotoğrafta yer alan Eylül Öztürk ateş püskürdü. Dilan Polat’a “Görgüsüz” diyen Eylül Öztürk, "Dilan Polat'ın güzellemesine tahammülüm yok” ifadelerini kullandı. Öte yandan mal varlığına tedbir getirilen bir diğer isim Selin Ciğerci ise “Çalışanlarımın maaşını ödeyemiyorum” diye isyan etti.

Dilan-Engin Polat, sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezleri sahibi Tayyar Taylan Öz ve Özlem Öz çiftinin soruşturması ile Tuzlaspor Başkanı hakkındaki yasadışı bahis soruşturmalarının yeni savcıları belirlendi.Üç önemli soruşturmayı daha önce Cumhuriyet Savcısı Gökalp Kökçü yürütüyordu, Kökçü'nün görev yerinin değiştirilmesiyle adı gündemdeki üç soruşturma için 3 farklı savcı görevlendirildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dilan ve Engin Polat çifti, Tayyar Taylan Öz ve Özlem Öz çifti ve Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında yasadışı bahis soruşturması başlatılmıştı.

Polat ailesine yönelik soruşturmada Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklanmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 3 büyük soruşturmayı savcı Gökalp Kökçü yürütüyordu. Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından tarafından 21 Aralık 2023 tarihinde yayımlanan kararnameyle Gökalp Kökçü'nün görev yeri değiştirilmişti.

Savcı Gökalp Kökçü Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı görevine getirilmişti.

3 SORUŞTURMAYA 3 YENİ SAVCI
Dilan ve Engin Polat çifti, Tayyar Taylan Öz ve Özlem Öz çifti ile Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında yürütülen yasadışı bahis soruşturmaları için Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda görevli 3 farklı savcı görevlendirildi. Daha önce 3 büyük soruşturmayı tek savcı yürütürken, her soruşturma için bir savcı görevlendirildi.

EYLÜL ÖZTÜRK DİLAN POLAT'A ATEŞ PÜSKÜRDÜ!
Fenomen Dilan Polat'ın "Şampiyonlar ligi masası" diye paylaştığı fotoğraftaki sosyal medya fenomenleri hakkında da soruşturma açılmış ve mal varlıklarına da tedbir konulmuştu.

O isimlerden biri olan Eylül Öztürk, eski dostu Dilan Polat'a deyim yerindeyse ateş püskürdü.
Öztürk, "Onun yüzünden bu haldeyiz, affetmiyorum" dedi. Fenomen Selin Ciğerci'de, "çalışanlarımın maaşlarını ödeyemiyorum" diye sitem etti.

Açtı ağzını yumdu gözünü... Hedefinde Dilan Polat vardı. Eylül Öztürk, 'Şampiyonlar Ligi' masasında beraber oturduğu Dilan Polat'a demediğini bırakmadı.

"DİLAN POLAT GÜZELLEMESİNE TAHAMMÜLÜM YOK"
Engin ve Dilan Polat çiftinin tutuklanmasının ardından fenomenlerin de mal varlıklarına el konulmuş soruşturma başlatılmıştı, onlardan birisi de Eylül Öztürk'tü. Eylül Öztürk, "Dilan Polat'ın güzellemesine tahammülüm yok. Ne güzellemesi istiyorsunuz benden. Ben mi böyle elleri öpüp başıma koydum da kaç tane şirketimin olduğu ortaya çıktı. Ben başkasının görgüsüzlüğünü, çekmek zorunda mıydım ben. Hiçbir zaman Dilan Polat güzellemesi duyamayacaksınız." dedi.

DİLAN POLAT'A 'GÖRGÜSÜZ' DEDİ
Dilan Polat'ı görgüsüzlükle suçlayan Eylül Öztürk, onun yüzünden güzellik sektörünün bittiğini söyledi. "Eğer bir güzellik merkezi denilince akla sen geliyorsan, düzgün davranmak zorundasın. Yapmazsan sonucu işte bu." ifadelerini kullandı.

SELİN CİĞERCİ İSYAN ETTİ
Malvarlığına tedbir getirilen bir diğer isim de Selin Ciğerci... Ciğerci isyan etti, "Çalışanlarımın maaşını ödeyemiyorum." dedi. Selin Ciğerci, soruşturmanın bir an önce sonuçlanmasını istedi. Ciğerci, "Ben para aklamayı değil, ben para kazanmayı biliyorum." dedi.

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