Haberler Magazin Videoları Rihanna'yı gölgede bırakmıştı... Demet Akalın transparan elbisesi hakkında bakın ne dedi: "Çok meme açınca..."

Rihanna'yı gölgede bırakmıştı... Demet Akalın transparan elbisesi hakkında bakın ne dedi: "Çok meme açınca..."

Rihanna'yı gölgede bırakmıştı... Demet Akalın transparan elbisesi hakkında bakın ne dedi: "Çok meme açınca..."
27.12.2021 17:02

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 00:10
Burcu Özberk aşk bombasını...
Ana Sayfa 00:53
WhatsApp mesajını sevgilisinin...
Ana Sayfa 00:46
Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli...
Ana Sayfa 01:55
Emin Çapa, Durmuş Yılmaz......
Ana Sayfa 00:58
Türkiye'yi Rusya ile savaşa...
Ana Sayfa 01:01
Park ettiği aracını beyzbol...
Ana Sayfa 02:32
SSK Emekli Maaşı 2022 Ocak...
Ana Sayfa 02:31
Memur ve emeklilerin zam oranı...
Ana Sayfa 00:31
Suç makinesi hırsızlar, bu...
Ana Sayfa 00:47
Demet Özdemir ile sevgilisi...
Ana Sayfa 01:20
İstanbul Boğazı'nda gırgır...
Ana Sayfa 09:09
Seray Sever'den hamilelik...

Rihanna'yı gölgede bırakmıştı... Demet Akalın transparan elbisesi hakkında yaptığı yorumla bir kez daha adından söz ettirdi. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Demet Akalın, Instagram paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü. Yabancı bir markanın elbisesini üzerinde taşıyan 49 yaşındaki başarılı şarkıcının şıklığı sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu. Daha önce Rihanna ve Naomi Campbell'da da gördüğümüz elbise en çok Demet Akalın'a yakıştırıldı. Akalın elbiseye bazı rötuşlar yaptırınca gündem oldu. Dekoltesiyle ilgili yapılan bir yorumu cevapsız bırakmayan Demet Akalın bakın ne dedi.

Magazin Videoları
SON DAKİKA