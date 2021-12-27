Rihanna'yı gölgede bırakmıştı... Demet Akalın transparan elbisesi hakkında bakın ne dedi: "Çok meme açınca..."

Rihanna'yı gölgede bırakmıştı... Demet Akalın transparan elbisesi hakkında yaptığı yorumla bir kez daha adından söz ettirdi. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Demet Akalın, Instagram paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü. Yabancı bir markanın elbisesini üzerinde taşıyan 49 yaşındaki başarılı şarkıcının şıklığı sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu. Daha önce Rihanna ve Naomi Campbell'da da gördüğümüz elbise en çok Demet Akalın'a yakıştırıldı. Akalın elbiseye bazı rötuşlar yaptırınca gündem oldu. Dekoltesiyle ilgili yapılan bir yorumu cevapsız bırakmayan Demet Akalın bakın ne dedi.