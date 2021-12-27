Rihanna'yı gölgede bırakmıştı... Demet Akalın transparan elbisesi hakkında bakın ne dedi: "Çok meme açınca..."
Rihanna'yı gölgede bırakmıştı... Demet Akalın transparan elbisesi hakkında yaptığı yorumla bir kez daha adından söz ettirdi. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Demet Akalın, Instagram paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü. Yabancı bir markanın elbisesini üzerinde taşıyan 49 yaşındaki başarılı şarkıcının şıklığı sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu. Daha önce Rihanna ve Naomi Campbell'da da gördüğümüz elbise en çok Demet Akalın'a yakıştırıldı. Akalın elbiseye bazı rötuşlar yaptırınca gündem oldu. Dekoltesiyle ilgili yapılan bir yorumu cevapsız bırakmayan Demet Akalın bakın ne dedi.
27.12.2021 11:28
- Son Güncelleme: 27.12.2021 11:31
Rihanna'yı gölgede bırakmıştı... Demet Akalın transparan elbisesi hakkında yaptığı yorumla dikkat çekti.
Sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme gelen Demet Akalın, yabancı bir markanın elbisesini üzerinde taşıdı. Kamera karşısına geçen Demet Akalın'ın Instagram karesini görenler yorum yağmuruna tuttu.
Dünyaca ünlü markaların koleksiyonlarını tercih eden ve marka tutkusu ile sık sık adından söz ettiren Demet Akalın'ın derin göğüs dekolteli transparan elbisesini görenler dönüp bir daha baktı.
"DEMET ŞIKLIĞI!"
Demet Akalın'ın bu karesi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Akalın'a bazı takipçileri "Elbiseyi mahvetmişsin" yorumlarında bulununca Akalın konuya dair sessiz kalmadı.