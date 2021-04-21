Rihanna’nın milyon dolarlar ödeyerek aldığı malikanesini görenler inanamıyor!

Rihanna mahalleyi satın alıyor! Üç ayda 24 milyon dolarını gayrimenkule yatıran Rihanna, üç ay önce 13.8 milyon dolara Beverly Hills'te bir malikane satın almıştı. Şimdi de onun hemen yanındaki bir başka malikaneyi bu kez 10 milyon dolara satın alan Rihanna'nın dört yatak odalı yeni evi, yarım dönümlük bir arazi üzerinde yer alıyor. Ünlü şarkıcının komşuları arasında Mariah Carey ve Paul Mc Cartney gibi ünlü isimler bulunuyor. Dört banyosu bulunan malikanenin oldukça geniş bir yaşam alanı bulunuyor. Tudor tarzı inşa edilen ana binanın mutfağı ve ona bitişik büyük bir oturma odası var. Ayrıca mutfaktaki kapı bahçedeki yüzme havuzuna açılıyor. Dünya yıldızı Rihanna'nın serveti ise dudak uçuklattı.