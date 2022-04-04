Rihanna 'hamile kıyafeti almayacağım' demişti! Süper mini elbisesiyle zor anlar yaşayan Rihanna hem önden hem de arkadan frikik vermemek için büyük çaba harcadı. Bir süre önce birlikte olduğu sevgilisi ASAP Rocky ile bebek beklediklerini objektiflere verdiği pozlarla duyurmuştu dünyaca ünlü şarkıcı... Geçtiğimiz günlerde "Psikopat bir anne" olacağım diyen 34 yaşındaki Rihanna'nın hamile tarzı gündemden düşmüyor. "Hamile kıyafeti almayacağım. Hamile pantolonu, kotu, elbisesi ya da toplumun dayattığı başka kıyafetleri almayacağım" diyen Rihanna yine ilginç bir seçim yaptı. Los Angeles'ta arkadaşlarıyla geç saatte yemek için buluşan Rihanna tüylü eteğiyle zor anlar yaşadı.