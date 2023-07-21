Caner Topçu'ya Rabia Soytürk'ten terbiye ayarı! Sümeyye Aydoğan'ı duyunca küplere bindi açtı ağzını yumdu gözünü: 'Sende olmayan şeyin...'
Oyuncu Caner Topçu ve eski dizi partneri Rabia Soytürk arasında gerginlik çıktı. Şu sıralar genç oyuncu Sümeyye Aydoğan ile partner olan Caner Topçu'nun yaptığı açıklamalar, Soytürk'ü kızdırdı. Sosyal medyada hayranları Topçu'yu eleştri yağmuruna tuttu. Yakışıklı oyuncunun açıklamalarına kısa süre sonra Rabia Soytürk'ten de yanıt gecikmedi. Twitter hesabından bir paylaşım yapan güzel oyuncunun "Senin bilmediğin ve sende olmayan şeyin adının terbiye olduğunu hatırlatırım" şeklindeki mesajı manidar bulundu. İşte detaylar...
21.07.2023 21:51 - Son Güncelleme: 21.07.2023 21:51
Genç oyuncular Caner Topçu ve Rabia Soytürk arasında kriz çıktı. Topçu'nun Sümeyye Aydoğan'lı açıklamaları eski partnerini kızdırdı. Rabia Soytürk sosyal medya hesabından açtı ağzını yumdu gözünü! Peki neler oluyor? İşte detaylar...
Duy Beni adlı dizide başrolü paylaşan Caner Topçu ve Rabia Soytürk dizi final olduktan sonra farklı projelerle ekranlara çıkmaya devam ediyor.