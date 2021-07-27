Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner mayolu paylaşımlara doymuyor! Makyajını yaptı taktı takıştırdı plaj tarzı olay oldu
Sadakatsiz'in Gönül'ü Gözde Seda Altuner mayolu paylaşımlara doymuyor! Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Gözde Seda Altuner, meslektaşı ve yakın dostu Şükran Ovalı ile çıktığı tatilden yaptığı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan oyuncu, mavi mayosu ile verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Makyajı ve takılarıyla dikkat çeken Altuner'in plaj tarzı çok konuşuldu. İşte Gözde Seda Altuner'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
27.07.2021 01:47
- Son Güncelleme: 27.07.2021 01:47
Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen ile paylaştığı Sadakatsiz'de Gönül karakterini canlandıran Gözde Seda Altuner, dizinin sezon finali yapmasının ardından meslektaşı ve yakın dostu Şükran Ovalı ile tatile çıktı.