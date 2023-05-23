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Pınar Eliçe 'aşık' dedi bombayı patlattı: Hadise ile Murda bir mekanda...

Pınar Eliçe 'aşık' dedi bombayı patlattı: Hadise ile Murda bir mekanda...
23.05.2023 10:16 - Son Güncelleme: 23.05.2023 10:16

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Hadise ile Murda bir mekanda sarmaş dolaş... Pınar Eliçe 'aşık' dedi bombayı patlattı. Mehmet Dinçerler ile 5 ay evli kalan Hadise'nin Murda ile düeti ve birlikte verdiği samimi görüntüler magazin gündeminde 'evliliği bitiren olay' olarak yer almıştı. Geçtiğimiz günlerde Murda'nın çocuklarının annesiyle ilgili itirafı sonrası Hadise de ilk kez aşk iddialarına yanıt vermişti. İkili yeni projesi için kamera karşısına geçti, o projedeki görüntü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu derken Arnavutköy'de yaşandığı iddia edilen bir bomba bir haber Pınar Eliçe'den geldi.

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