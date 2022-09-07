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Pınar Deniz Kaan Yıldırım aşkı bomba etkisi yarattı! Demet Akalın'ın yorumu ve O Ses Türkiye görüntüleri olay!

Pınar Deniz Kaan Yıldırım aşkı bomba etkisi yarattı! Demet Akalın'ın yorumu ve O Ses Türkiye görüntüleri olay!
07.09.2022 12:32

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Pınar Deniz Kaan Yıldırım aşkı bomba etkisi yarattı! Demet Akalın'ın yorumu ve O Ses Türkiye görüntüleri sosyal medyada olay oldu. Ezgi Eyüboğlu ile boşandıktan sonra şarkıcı Hadise ile evliliğin eşiğinden dönen ve ardından Hande Erçel'le aşk yaşayan Kaan Yıldırım, bu kez gönlünü Pınar Deniz'e kaptırdı. İlk kez takvim.com.tr'den Doğan Savaş'ın görüntülediği ikilinin aşkı magazin gündemine bomba gibi düşerken, konuyla ilgili polemikler kraliçesi Demet Akalın'dan gelen yorum dikkat çekti. O Ses Türkiye eski jüri üyesi olan Hadise'nin Pınar Deniz'le görüntüsü ise akıllara Kaan Yıldırım'ın eski eşi Ezgi Eyüboğlu'nu getirdi.

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