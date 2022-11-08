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Pınar Altuğ’dan kızı Su hakkında itiraf: ‘’Sıkıştırıp öpmemi sevmiyor"

Pınar Altuğ’dan kızı Su hakkında itiraf: ‘’Sıkıştırıp öpmemi sevmiyor"
08.11.2022 20:24 - Son Güncelleme: 08.11.2022 20:25

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Tamer Karadağlı ile başrolünü üstlendiği Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, hem iş hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, şimdi ise kendisi ve kızıyla ilgili itiraflarıyla gündem oldu. Aslı Tandoğan'ın yüzü olduğu markanın toplantısında moderatörlük yapan Altuğ, basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve itirafları peş peşe sıraladı. "Sıkıştırıp öpmemi sevmiyor" sözleriyle dikkat çeken Altuğ'un 13 yaşındaki kızı da güzelliğiyle hayran bıraktı. İşte Pınar Altuğ'un o açıklamaları...

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