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Petek Dinçöz'ü yeni hali ile tanımak imkansız! Estetiğin dozunu öyle bir kaçırdı ki...

Petek Dinçöz'ü yeni hali ile tanımak imkansız! Estetiğin dozunu öyle bir kaçırdı ki...
27.11.2021 00:57 - Son Güncelleme: 27.11.2021 01:00
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Petek Dinçöz'ü yeni hali ile tanımak imkansız! Gerçek adı Didem Ezgü olan Petek Dinçöz, 1997 yılında katıldığı Kıbrıs'ta yapılan güzellik yarışmasında ikinci oldu ve tüm hayatı değişti. Mankenlikle başlayan kariyerini oyunculuk ve şarkıcılıkla taçlandıran Dinçöz, 2000'li yıllarda adeta fırtınalar estirdi. Foolish Casanova, Bende Kaldı, Okşa gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan ünlü isim, 2014 yılında ise iş insanı Serkan Kodaloğlu ile nikah masasına oturdu ve magazin dünyasından uzak bir yaşam sürdürmeye başladı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Dinçöz, bu süreçte sosyal medya hesabında paylaşımlar yaparak hayranlarıyla etkileşimde kalmayı ihmal etmedi. Sosyal medyayı aktif kullanan Dinçöz, son paylaşımıyla ise olay oldu. Son halini yayınlayan güzel şarkıcıyı gören tanımakta zorlandı. Dinçöz için "Estetiğin dozunu kaçırmış", "Tanımak imkansız" gibi yorumlar yapıldı. İşte Petek Dinçöz'ün son hali...

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