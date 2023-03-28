Petek Dinçöz imaj tazeledi! Son haline yorum yağdı: ''Güzellik''

Bende Kaldı, Kısmetsizim, Foolish Casonova, Okşa, Sandım Ki ve daha nicesiyle 2000'li yıllara damga vuran Petek Dinçöz, Serkan Kodaloğlu ile evlendikten sonra magazin dünyasından uzak bir yaşam tercih etti. Oğlunun babası Kodaloğlu ile 15 Mart 2022 tarihinde anlaşmalı olarak boşanan Dinçöz, sahnelere geri döndü. Şimdilerde Nida Büyükbayrakdar ile mutlu bir evlilik sürdüren şarkıcı, kariyeri ve özel hayatı kadar yıllar içinde geçirdiği estetik operasyonlarıyla da çok konuşuldu. Estetikle bambaşka biri olan Petek Dinçöz, şimdi ise yeni imajıyla dikkat çekti. Dinçöz için "18'lik genç kızlara taş çıkarır" yorumu yapıldı. İşte Petek Dinçöz'ün son hali...