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Petek Dinçöz dekoltede sınır tanımadı! Kırmızı elbisesiyle sosyal medyayı salladı

Petek Dinçöz dekoltede sınır tanımadı! Kırmızı elbisesiyle sosyal medyayı salladı
04.12.2022 22:58 - Son Güncelleme: 04.12.2022 22:58

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Petek Dinçöz dekoltede sınır tanımadı! Serkan Kodaloğlu ile 2014 yılında nikah masasına oturan Petek Dinçöz, 15 Mart 2022 tarihinde anlaşmalı olarak boşandı. Çocukluk aşkı Nida Büyükbayrakdar'la da 16 Ağustos 2022'de dünayevine giren şarkıcı, bu akşam eşiyle bir ödül törenine katıldı. Gece için kırmızı bir elbise tercih eden şarkıcının iddialı kıyafeti kısa sürede gündem oldu. Sırt ve derin göğüs dekolteli elbisesiyle gecede boy gösteren Dinçöz, sosyal medyayı ikiye böldü. İşte Petek Dinçöz'ün vücudunu saran elbiseis ile yaptığı o paylaşımlar...

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