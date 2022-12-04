Nihat Doğan’ın biricik eşi Arzu Doğan’dan karnı burnunda paylaşım: ‘’35 weeks’’

Nihat Doğan, 5 milyon lira harcayıp açtığı ve zarara uğradığı için kapattığı güzellik merkezinin marka sahibi Sevim Alan'la birbirine girdi. Karşılıklı hakaretlerin edildiği kavgada Nihat Doğan ve Bahar Candan'ın annesi Umut Candan'ın kuliste cinsel ilişkiye girdiği iddia edildi. Söz konusu iddianın ardından Doğan'ın hamile eşi Arzu Doğan'ın evi terk ettiği öne sürüldü. Söz konusu iddialara fotoğraflı yanıt veren ünlü çiftten Arzu Doğan, bu kez son haliyle gündeme geldi. 8,5 aylık hamile olan Arzu Doğan, kazağını kaldırıp büyüyen karnını sosyal medyada paylaştı.