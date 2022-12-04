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43'lük Çağla Şıkel sarılar içinde paylaştı! Göğüs ve karın dekoltesi dikkat çekti

43'lük Çağla Şıkel sarılar içinde paylaştı! Göğüs ve karın dekoltesi dikkat çekti
04.12.2022 23:38 - Son Güncelleme: 04.12.2022 23:38

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Çağla Şıkel sarılar içinde paylaştı!Şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde Orhan karakterini canlandıran şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ'la 2008 yılında nikah masasına oturan Çağla Şıkel'in bu evlilikten Kuzey ve Uzay adında iki evladı oldu. 7 yıl aynı yastığa baş koyduğu Emre Altuğ'dan 2015'te boşanan Şıkel, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Ünlü model, şimdi ise sunuculuğunu üstlendiği bir ödül töreniyle gündeme geldi. Derin dekolteli bir elbise tercih eden 2 çocuk annesi Çağla Şıkel'in fit hali çok konuşulurken oğulları merak konusu oldu. Şıkel'in ilk göz ağrısı Kuzey'i görenler ise "Ne kadar büyümüş", "Koca delikanlı olmuş" yorumlarında bulundu. İşte Çağla Şıkel'in yakışıklı oğulları...

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