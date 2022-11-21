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Petek Dinçöz anlattı! Çocukluk aşkı Nida Büyükbayrakdar’a yıllar sonra bakın nasıl kavuşmuş...

Petek Dinçöz anlattı! Çocukluk aşkı Nida Büyükbayrakdar’a yıllar sonra bakın nasıl kavuşmuş...
21.11.2022 18:05 - Son Güncelleme: 21.11.2022 18:05

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2014 yılında nikah masasına oturduğu oğlunun babası Serkan Kodaloğlu ile 8 yıllık evliliklerini sonlandıran Petek Dinçöz, boşanmanın ardından gönlünü Nida Büyükbayrakdar'a kaptırdı. İlişkisini sosyal medya üzerinden duyuran ünlü şarkıcı, daha sonra yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti. Yıllar önceki bir fotoğrafla şimdiye ait bir kareyi yayınlayan Dinçöz, Nida Büyükbayrakdar'ın çocukluk aşkı olduğunu açıkladı. Yıllar sonra çocukluk aşkıyla 16 Ağustos 2022 tarihinde evlenen Dinçöz, verdiği bir röportajda Nida Büyükbayrakdar'la ilişkisini anlattı. "Alev alev bir görüşme" diyen şarkıcı yıllar sonra çocukluk aşkına bakın nasıl kavuşmuş...

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